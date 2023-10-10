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РФ с утра атакует Авдеевку: на севере от города продолжаются тяжелые бои

10 октября 2023, 14:24

РФ с утра атакует Авдеевку: на севере от города продолжаются тяжелые бои

Российская армия сегодня утром, 10 октября, массированными ударами обстреливает Авдеевку Донецкой области. Об этом передает Суспільне.

Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш отметил, что на севере от города продолжаются тяжелые бои.

«С 06:00 массированные обстрелы из танков, ствольной артиллерии и градов. Продолжаются тяжелые бои к северу от города», — рассказал он.

По словам Барабаша, сейчас о погибших и раненых среди мирных жителей информации нет.

Напомним, оккупанты за 9 октября атаковали Авдеевку. 

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