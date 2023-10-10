Требовали деньги у отца погибшего военного: задержаны двое мужчин

Задержание подозреваемых. Фото: ДСР Нацполиции

Оперативники управлений стратегических расследований в Луганской области совместно со следователями областной полиции разоблачили в противоправной деятельности 23-летнего и 39-летнего мужчин. Об этом сообщает Департамент стратигических расследований Нацполиции.

Подозреваемые требовали 11 тысяч долларов США несуществующего долга отца погибшего военнослужащего. Мужчинам сообщили о подозрении в вымогательстве.



По даным следствия, фигуранты угрожали ему физической расправой, давили психологически и даже заставляли продать свой дом.

При поддержке полиции особого назначения Днепропетровской области фигуранты были задержаны сразу после получения средств.



На даный момент, фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Следствие продолжается.