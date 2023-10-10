Армия РФ атаковала Бахмутский и Покровский районы: есть раненые

Армия РФ атаковала Бахмутский и Покровский районы – начато расследование по факту ранения трех человек, среди которых 16-летняя девушка. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

По данным следствия, 10 октября 2023 года российская армия обстреляла с. Нелиповка Бахмутского района, вероятно, из артиллерии. В результате взрыва, находясь во дворе собственного домовладения, получил перелом руки 59-летний местный житель.

«При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начаты досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», — говорится в сообщении.

Оккупанты также атаковали г. Красногоровку и с. Катериновка. Там получили множественные осколочные ранения 16-летняя девушка и женщина 75 лет.