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В Мариуполе оккупационные власти подготовили «тревожные инструкции»

10 октября 2023, 21:45

В Мариуполе оккупационные власти подготовили «тревожные инструкции»

Во временно оккупированом Мариуполе псевдовласти подготовили «тревожные инструкции». Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По словам Анрющенко, школам в Мариупеле на днях прислали инструкцию по поведению в экстремальных ситуациях. Если посмотреть внимательно, то несмотря на откровенную комичность страха, это прямо указывает на панические настроения. 

«Возле школы нельзя приближаться к «Жигулям» (они еще существуют?) - на 460 метров. С «Волгой»(!!!) еще хуже - на 480 метров. То есть приехал дедушка за внучкой на "Волге", и ей нельзя даже на полкилометра подойти. Такая себе безопасность. Смешная, но показательная», - написал Андрющенко.

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