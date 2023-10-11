Четыре мирных жителя ранены в результате обстрелов Харьковщины — ОВА

Результаты обстрела в Харьковской области. Фото: Олег Синегубов/Telegram

В минувшие сутки обстрелам оккупантов подверглись населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов области, вследствие обстрелов пострадали четверо гражданских, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

Также в среду, около 5:00, российские оккупационные войска обстреляли из РСЗО и нанесли ракетный удар ЗРК С-300 по Боровой в Изюмском районе Харьковской области.

«Повреждены два жилых дома. Без пострадавших», — написал Синегубов в своем телеграм-канале.

Кроме этого, в результате ракетного удара по Великому Бурлуку получили ранения трое гражданских — две женщины 45 лет и 34-летний мужчина. Одна женщина и мужчина госпитализированы. В поселке повреждены десять зданий и четыре автомобиля.

В Басовом из-за обстрела с вертолета повреждено частное домовладение. В Куриловке артиллерийским обстрелом поврежден жилой дом, ранен 47-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. В результате обстрела Петропавловки повреждены два жилых дома, хозяйственные постройки.