Армия РФ сбросила с дрона боеприпас вблизи кладбища на Херсонщине: трое мужчин пострадали

Оккупационные войска сегодня днем, 11 октября, сбросила с дрона боеприпас вблизи кладбища поселка Киндейка Херсонской области. Три человека травмированы. Об этом передает пресс-служба Херсонской ОВА и глава Херсонской ГВА Роман Мрочко.
«Около 12.00 российские военные с дрона сбросили взрывчатку на ритуальный транспорт, стоявший на кладбище в Киндийке. В результате этой атаки ранены три человека», — написал Мрочко в Telegram.
Отмечается, что 41-летнего мужчину госпитализировали с многочисленными осколочными ранениями. Сейчас пострадавший в реанимации, медики борются за его жизнь.
Кроме того, у другого мужчины взрывная травма и непроникающие осколочные ранения. Его госпитализировали в больницу.
Еще один пострадавший — 63-летний мужчина. Ему на месте оказали необходимую помощь.
Напомним, войска РФ за минувшие сутки 82 раза обстреляли Херсонскую область из разных видов оружия, есть раненый.