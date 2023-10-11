Почти вся Очеретинская громада остается без света из-за обстрелов РФ

В результате обстрелов со стороны российских оккупантов 10 октября почти во всех населенных пунктах Очеретинской громады Донецкой области нет света. Об этом передает Суспільне.



Председатель Очеретинской поселковой военно-гражданской администрации Николай Коваленко отметил, что сегодня (11 октября — ред.) громада в очередной раз была под обстрелом, из-за этого повреждено электроснабжение. Он подчеркнул, что коммунальники планируют восстановить энергоснабжение в большинстве населенных пунктов.



«Уже восстанавливают высоковольтную линию 35 кВ, которая идет из Карловки в Очеретино, она повреждена, также повреждены местные линии электропередач» — рассказал он.



Однако, по его словам, не во всех населенных пунктах возможно восстановить свет.



«В громаде есть населенные пункты, где давно невозможно восстановить свет — Орловка и Ласточкино. Те населенные пункты, которые до вчерашнего дня были с электричеством — возможно», — сказал он.



Коваленко уточнил, что из 27 населенных пунктов громады, которые подконтрольны Украине, энергоснабжение невозможно восстановить в более чем десяти.



«Восстановят — примерно в половине населенных пунктов: Очеретино, Новоселовка, Сокол, Соловей, Желанное», — резюмировал он.



Напомним, со 2 по 8 октября аварийно-ремонтные бригады полностью или частично возобновили электроснабжение в 78 населенных пунктах Донецкой области.