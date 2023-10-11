Зеленский заявил, что сокращения поддержки Украины из-за войны в Израиле несет риск для всех

Зеленский видит риски сокращения поддержки Украины из-за войны в Израиле. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Брюсселе по итогам переговоров с премьер-министром Бельгии Александром Де Кро рассказал, что видит риски снижения уровня поддержки Киева на фоне войны в Израиле.



«Это риск не только для Украины, потому что если не помогать Украине, то Россия наберется сил, и через какое-то время, год, два, три, не закончится война тогда, у нас не будет мощностей, и она вернется для того, чтобы уничтожить всю страну и пойти дальше, а дальше будут уже страны ЕС и НАТО», — сказал он.



По его словам, РФ заинтересована в том, чтобы помощь Украине уменьшалась.



«Я думаю, что происходящее в мире неслучайно. Сегодня они заинтересованы в том, чтобы помощь Украине уменьшалась и идут на разные вещи, даже на трагические вещи, даже на других континентах, в других частях мира для того, чтобы было уменьшено внимание к Украине», — сказал Зеленский.



Глава государства отметил, что сейчас в любом континенте может разгореться мировая война. По его мнению, «лидеры могут еще благодаря не оружию, а политике остановить вероятную глобальную войну».



«Самый дешевый вариант для всех – остановить Россию у нас, закончить войну у нас, вывести их с нашей территории. Тогда, я уверен, не будет большой войны как в Европе, так и во всем мире», - подчеркнул Зеленский.



Напомним, Зеленский отметил, что полномасштабная война России против Украины уже на последнем этапе, и он самый трудный.