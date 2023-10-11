В Словянске начинается стерилизация безпритульных собак

Протяжкой пятого дня - с 12 по 16 октября в Славянске предстоит пройти стерилизацию и вакцинацию от бездомных собак. Здійснюватиметься вау для дорогого городского бюджета. Об этом сообщает Славянская ОВА.



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«Городская администрация зверьтается с мешканцами громадными с прохожими не бути байдужими до озвученной проблемы. Адже стерилизация - единый гуманный способ скоротити численность недоленых війною бездомных

☝️Вакцинация от сказки — это, перш за всех, безпека всего населения!», — говорится в сообщении.