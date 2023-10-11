Стали на учет в нескольких больницах, чтобы получать метадон для продажи. Полицейские на Харьковщине задержали группу наркосбытчиков. Об этом сообщает ДСР Нацполиции.

По данным следствия, трое мужчин 30, 41 и 48 лет, жители города Лозовая, находились на заместительной поддерживающей терапии в медицинском учреждении Днепропетровской области.

Чтобы получить как можно больше «товара» для продажи, обращались по рецепту сразу в несколько медучреждений – были «пациентами» сразу пяти больниц в Днепре.

Также известно, что они ставили на учет других лиц, находившихся в местах лишения свободы. По такой схеме получали метадон каждые 10 дней и уже в Лозовой сбывали его наркозависимым лицам методом «закладок» или «из рук в руки».

Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Также им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.



Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.