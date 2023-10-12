Военные ССО показали, как ликвидировали оккупантов в Донецкой области

Украинские военнослужащие Сил специальных операций (ССО) в очередной раз ликвидировали российских оккупантов в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.



«Воины 3-го полка ССО проредили ряды оккупантов в Донецкой области», — говорится в сообщении.



Отмечается, что с помощью БПЛА военные нашли и уничтожили группу захватчиков, которые безуспешно пряталась в «зеленке» на обустроенных позициях.



«Ни листья деревьев, ни украинская земля не приютили россиян. Так будет с каждым», — резюмировали в пресс-службе.



Напомним, рота ПТРК 66-й отдельной механизированной бригады на Лиманском направлении уничтожила 25 танков российских оккупантов.