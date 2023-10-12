В Покровске поврежденная из–за обстрелов многоэтажка будет с отоплением – МВА

Один из объектов жилого фонда в Покровске, а именно многоэтажка по улице Центральная, поврежденная при обстреле 7 августа, будет подключена к системе отопления и другим коммуникациям. Об этом рассказал заместитель начальника Покровской МВА Алексей Стебель

«Согласно акту, который мы получили от профильной организации, в третьем, четвертом, пятом, шестом и седьмом подъездах будет проведен текущий ремонт. Как и весь жилищный фонд, и этот дом будет подключен к системе отопления и всем внутренним коммуникациям. Также продолжаются работы по ремонту крыши, чтобы уберечь здание от осадков», – рассказал Алексей Стебель.

Кроме того, ведется разработка технического задания для будущего проекта по восстановлению первых двух подъездов, пострадавших больше всего от обстрела.

Все эти мероприятия предназначены для того, чтобы как можно скорее вернуть дом в жилое состояние и предоставить жильцам все необходимые условия для проживания.