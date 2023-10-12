Украина не может евакуировать своих граждан с Сектора Газа – посол

Украина не может евакуировать своих граждан с Сектора Газа. Об этом заявил посол Украины в Государстве Израиль Евгений Корнийчук в эфире национального телемарафона.

По его словам, посольство Украины в Израиле подготовило все необходимое для эвакуации 220 украинцев из сектора Газа, но не может начаться, поскольку пункты пропуска не работают.

«К сожалению, эвакуация не началась, поскольку единственный пункт пропуска на Египет «Рафах» остается закрытым и влияния на это у нас нет, как и не имеют другие посольства» –сказал он.