Продолжается эвакуация жителей Донетчины в Житомирскую область: условия и график движения спецпоездов

Жителей Донбасса эвакуируют в Житомирскую область. Фото: Донецкая ОГА

Эвакуация жителей Донецкой области продолжается. Согласно решению правительственного Координационного штаба с 18 апреля 2023 года обязательная эвакуация осуществляется в Житомирскую область. Об этом сегодня сообщили в Донецкой облгосадминистрации

Начиная с 8 июля эвакуация в Житомирскую область осуществляется специальным поездом, один раз в восемь дней по четным дням, отметили в Донецкой ОГА.

Чтобы бесплатно выехать в безопасный регион и спасти свою семью от постоянных обстрелов, необходимо:

- оставить заявку по телефону 098 8903318 или 066 2856290, для эвакуации тяжелобольных и лиц с инвалидностью просят звонить по номерам: 099 7104872, 099 3115336, 099 3115314, 096 1086048, 096 1085224;

- добраться до места сбора, откуда будет бесплатный подвоз в эвакуационный поезд в Покровске;

- поселиться в Житомирской области – это бесплатно.

Власти предоставляют следующие социальные гарантии: бесплатное жилье в заведениях коммунальной собственности (определенных местами компактного проживания) Житомирской области; ежемесячная выплата пособия на проживание внутренне перемещенным лицам; гуманитарная помощь; психологическая помощь; медицинская помощь.