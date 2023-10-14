Оккупанты стреляли по югу, северу и востоку: на Херсонщине погибла женщина

Области Украины на юге, севере и востоке страны пострадали от российских обстрелов.



За сутки, 13 октября, российские оккупанты совершили 10 обстрелов из разных видов вооружения приграничных территорий Черниговской и Сумской областей, зафиксировано 67 взрывов. Об этом сообщает Оперативное Командование «Север».



Информации о погибших или раненых среди мирного населения нет.



Российские оккупационные войска с утра субботы, 14 октября, обстреляли Берислав Херсонской области. Погибла местная жительница, сообщил глава ОВА Александр Прокудин.



Под завалами собственного дома оказалась 60-летняя женщина. Ее травмы были несовместимы с жизнью.



Также утром в субботу российские войска обстреляли поселок Купянск-Узловой. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.



Поврежден 5-этажный жилой дом, произошел пожар. Пострадавших нет.

В пятницу оккупанты обстреливали населенные пункты Чугуевского, Купянского и Изюмского районов области.