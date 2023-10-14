Российские войска авиаударом разрушили пятиэтажный дом в Авдеевке

Оккупанты поздно вечером 13 октября нанесли авиаудар по пятиэтажке в Авдеевке. Здание разрушено, под завалами предположительно находится мужчина, однако достать тело пока невозможно, сообщает МВД Украины.



«Здание разрушено."Белые ангелы" осмотрели место прилета. Под завалами предположительно находится мужчина 1959 года рождения. Достать тело пока невозможно», — сообщили в полиции.

Правоохранители призывают жителей Авдеевки эвакуироваться.



Российские наступательные операции в районе Авдеевки Донецкой области 13 октября продолжаются.

