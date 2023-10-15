За сутки из-за обстрелов в Донецкой области два человека погибли, еще один травмирован

Российские оккупанты за минувшие сутки, 14 октября, обстреливали населенные пункты Донецкой области. В результате атаки двое людей погибли, еще один человек травмирован. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз.



«За 14 октября россияне убили 2 жителей Донецкой области — в Авдеевке. Еще 1 человек в области за сутки получил ранения», — написал он.



Всего с начала полномасштабной войны в Донецкой области из-за российской агрессии погибли 1740 человек, еще 4256 жителей получили ранения.



Напомним, в Донецкой облассти пострадало село Даченское — повреждено фермерское хозяйство.