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За сутки из-за обстрелов в Донецкой области два человека погибли, еще один травмирован

15 октября 2023, 09:20

За сутки из-за обстрелов в Донецкой области два человека погибли, еще один травмирован

Российские оккупанты за минувшие сутки, 14 октября, обстреливали населенные пункты Донецкой области. В результате атаки двое людей погибли, еще один человек травмирован. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз.

«За 14 октября россияне убили 2 жителей Донецкой области — в Авдеевке. Еще 1 человек в области за сутки получил ранения», — написал он.

Всего с начала полномасштабной войны в Донецкой области из-за российской агрессии погибли 1740 человек, еще 4256 жителей получили ранения.

Напомним, в Донецкой облассти пострадало село Даченское — повреждено фермерское хозяйство.

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