Армия РФ обстреляли населенные пункты Донецкой области: в ОВА показали фото последствий

Оккупанты обстреляли Донецкую область. Фото: Игорь Мороз

Российские оккупанты наносят удары по населенным пунктам Донецкой области. За минувшие сутки есть значительные разрушения в регионе. В частности, в Курахово и Очеретино повреждены дома. Исполняющий обязанности начальника Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз опубликовал фото последствий.



По данным Мороза, ситуация в регионе следующая:



На Волновахском направлении под обстрелами Угледар и Максимовка, без жертв.



На Донецком направлении 2 человека погибли в Авдеевке — город получил ракетный удар и два массированных артобстрела. В Очеретино ранен 1 человек, поврежден дом и предприятие. В Марьинской громаде под огнем Красногоровка, Антоновка, Новомихайловка и Константиновка. Поврежден дом в Курахово.



На Горловском направлении в Часовоярской громаде повреждены 3 частных дома и 2 многоэтажки. В Соледарской громаде обстреляна Раздоловка. В Нью-Йорке поврежден инфраструктурный объект.



На Лисичанском направлении поврежден дом в Северске, зафиксировано 12 обстрелов Лиманской громады.



Напомним, в Донецкой области за сутки погибли два человека.