В Донецкой области проживает более 40 тысяч детей: в ОВА готовятся к эвакуации

Местные власти Донецкой области призывают жителей эвакуироваться из-за постоянных обстрелов со стороны РФ. По состоянию на октябрь в регионе остается 40 576 детей. Об этом передает Суспільне.



Исполняющий обязанности начальника Донецкой ОВА Игорь Мороз рассказал, что готовится обязательная эвакуация детей из Торецкой, где остаются около 240 детей, и Марьинской громад — Екатериновка, Елизаветовка, находятся 19 детей.



«Принудительно выселить людей из области мы не можем. В Авдеевке остаются полторы тысячи жителей без света, газа, воды. Больше всего страдают от обстрелов Торецкая, Марьинская, Кураховская, Авдеевская, Часовоярская, Угледарская, Краматорская, Константиновская громады», — рассказал Игорь Мороз.



Напомним, из Луганской области эвакуировали 2 гражданских.