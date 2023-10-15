Морги Донецка переполнены оккупантами, есть угроза вспышки инфекции

Во временно оккупированном Донецке местные морги переполнены телами российских военных. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.



«По информации, полученной от украинского подполья, неудачные попытки штурмовых действий обернулись оккупантам огромными потерями. Сотни россиян ежедневно доставляют в морги Донецка, где критически не хватает места, тела оккупантов составляют в коридорах и во дворах моргов», — говорится в сообщении.



Кроме того, местные работники бьют тревогу из-за угрозы эпидемической вспышки инфекции, ведь тела оккупантов составляют в коридорах, на улице и других помещениях, которые не приспособлены для соответствующего хранения.



Напомним, в Министерстве обороны Украины рассказали, как российские захватчики утилизируют тела своих погиших военных на временно оккупированных территориях.