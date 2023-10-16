На Луганщине возросло количество авиационных ударов оккупантов — ОВА

Глава Луганской ОВА Артем Лысогор сообщил, что российские оккупанты все активнее обстреливают освобожденные населенные пункты региона. Об этом он рассказал на своей странице в Telegram.



«За последние дни значительно возросло количество авиационных ударов оккупантов по освобожденным селам и позициям украинских военных. Только за вчерашний день пострадали Надия, Белогоровка, Новолюбовка, территория Серебрянского лесничества», — отметил он.



По его словам, оккупанты не уменьшают и артиллерийских атак, недавно обстреляли Невское и Белогоровку.



Также Лысогор рассказал относительно временно оккупированных территорий, что до конца 2024 года в так называемой «ЛНР» угрожают завершить полную инвентаризацию жилого фонда. По словам оккупантов, это позволит сформировать региональные реестры многоквартирных домов.



«Однако все понимают, что эти реестры были и раньше, тем более в городах, где боевые действия практически не коснулись. Инвентаризация рассчитана на выявление жилья, откуда люди эвакуировались и которое стоит пустующим», — резюмировал он.



Напомним, 15 октября в захваченном Луганске прогремел взрыв.