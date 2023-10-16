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Партизаны ликвидировали более 20 оккупантов за неделю в Мариуполе

16 октября 2023, 13:08

Партизаны ликвидировали более 20 оккупантов за неделю в Мариуполе

В оккупированном Мариуполе Донецкой области все чаще погибают российские военные при «загадочных обстоятельствах». Так, только за неделю в городе не стало 26 россиян. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«26 оккупантов отравились едой насмерть, а еще 15 — попали в реанимацию по той же причине», — написал он.

Также Андрющенко опубликовал скриншоты захватчиков из соцсетей, которые жалуются на смерти и отравления военных.

«Несколько дней назад неизвестные устроили массовое отравление нашим бойцам. Погибли 9 человек, госпитализированы еще 12... Также в Мариуполе за последние дни было совершено два нападения на казармы. В итоге 17 убитых, еще 11 ранены», — пишут оккупанты.

В свою очередь, россияне уверены, что это могли сделать «диверсанты», ведь, по их мнению, «в Мариуполе много «ждунов», которые мечтают о приходе Украины».

Советник мэра Мариуполя добавил, что всего за лето и два месяца осени Мариупольским Сопротивлением ликвидировано более 40 оккупантов различными путями.  

Напомним, во временно оккупированном Донецке местные морги переполнены телами российских военных. 

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