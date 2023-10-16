Приказывал обстреливать Луганскую область: будут судить генерал-лейтенанта РФ

В Украине будут судить генерала-лейтенанта РФ. Фото: Офис генерального прокурора

В Украине будут судить генерал-лейтенанта РФ, который руководил оккупационной армией «ЛНР» и приказывал обстреливать Луганщину. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.



Отмечается, что когда началась полномасштабная война обвиняемого назначили руководить так называемым «2-им армейским корпусом народной милиции ЛНР». Он непосредственно отдавал приказы военным «ЛНР» во время боев за Рубежное, Кременную, Северодонецк, Лисичанск и другие населенные пункты Луганщины.

«Под его командованием войска наносили массированные удары с применением авиации, бронированной техники и другого тяжелого вооружения по объектам критической инфраструктуры региона и жилья гражданского населения. Это привело к гибели и травмированию мирных жителей, в том числе детей, уничтожению объектов жилищного фонда, имущества и инфраструктуры», — говорится в сообщении.



За выполнение приказов руководства РФ во время так называемой «спецоперации» на востоке Украины ему присвоено звание «Героя России», «Героя ЛНР», генерал-лейтенанта, также награждено «орденом Ахмата Кадырова».

Обвиняемому инкриминировано совершение умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, которые привели к гибели людей и других тяжких последствий, и ведению агрессивной войны (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 28, ч .2 ст.437 УК Украины).



Напомним, шесть правоохранителей из Луганщины подозреваются в государственной измене, еще пятерых – будут судить.