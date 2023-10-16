В Краматорском районе в результате обстрелов загорелась церковь

Ликвидация пожара в церкви. Фото: ГСЧС Украины

В Донецкой области ликвидировали пожар в церкви, возникший в результате обстрелов россиян. Об этом 16 октября сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что возгорание произошло вечером 15 октября в результате массированного обстрела села Колодцы Краматорского района.

«Загорелись кровля и перекрытие местной церкви, также огнем был охвачен частный жилой дом и три хозяйственных постройки. Около четырех часов понадобилось пожарным для ликвидации пожаров на площади более 450 кв. м», — подчеркнули в ГСЧС.