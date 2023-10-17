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Информация о смерти звезды КВН Сергея Сивохо оказалась недостоверной

17 октября 2023, 07:57

Информация о смерти звезды КВН Сергея Сивохо оказалась недостоверной

Сергей Сивохо. Фото: Gazeta.ru Сергей Сивохо. Фото: Gazeta.ru

Украинские и российские СМИ сообщили, что в возрасте 54 лет умер Сергей Сивохо – один из знаменитых КВН-щиков, шоумен, работавший Владимиром Зеленским. Однако его близкие говорят, что Сергей жив, хотя и в крайне тяжелом состоянии. Новость о смерти шоумена распространили даже некоторые коллеги шоумена в Украине, а впоследствии первоисточники сами и опровергли все, заявляя: Сивохо жив, но находится в крайне тяжелом состоянии. 

Первой о смерти 54-летнего украинского шоумена сообщила его землячка – член «Союза писателей "ДНР"» и так называемой общественной палаты РФ Анна Ревякина. Это мгновенно растиражировали росСМИ и пропагандистские паблики в Telegram.

Также выразил соболезнования по поводу потери украинский коллега Сивохи – телеведущий Алексей Суханов в Instagram.

Правда, вскоре Ревякина уже заявила, что шоумен жив, но врачи «готовы отключить его от системы жизнеобеспечения» и якобы предложили родным «попрощаться с Сергеем». По ее словам, у Сивохо на фоне сепсиса «развилась полиорганная недостаточность».

Некоторые издания в сети, ссылаясь на его родных, тоже написали, что мужчина жив, хотя и в крайне тяжелом состоянии.

Сергей Анатольевич Сивохо родился 8 февраля 1969 года в Донецке. Окончил Донецкий политехнический институт по специальности инженер-металлург, получил и второе высшее образование – экономист-юрисконсульт. Также окончил Донецкий институт предпринимательства по специальности «Менеджмент организаций».

Стал известен Сивохо благодаря своей игре за команду «Дрим-Тим». После КВН начал сниматься в кино. В 2000-х годах вел развлекательную программу «Скрытые камеры» на «1+1». С 2011 по 2013 год был креативным продюсером программы «Большая разница по-украински», он программы «Як стати зіркою» и «Моя хата скраю». Позже стал продюсером студии «Квартал 95», а также принял предложение быть тренером в первом сезоне «Лиге смеха».

В 2019 году Сивохо приступил к политической карьере. Он баллотировался в народные депутаты от партии «Слуга народа» по 29-му округу Донецкой области, но не прошел. С 21 октября 2019-го по март 2020 года был внештатным советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

 

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