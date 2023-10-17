Оккупанты вчера обстреляли Донецкую область: есть погибшие, один человек ранен

Российская армия за минувшие сутки, 16 октября, убила двоих жителей, также один человек получил ранения в Донецкой области. Об этом рассказал исполняющий обязанности начальника Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз.



«За 16 октября россияне убили 2 жителей Донецкой области - в Первомайском. Еще 1 человек получил ранения», — написал он.



Всего с начала полномасштабной войны в Донецкой области из-за российской агрессии погибли 1742 человека, еще 4261 житель получил ранения.



Напомним, 15 октября украинские военные отбили 5 вражеских атак на Бахмутском направлении, уничтожено 157 оккупантов.