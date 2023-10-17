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Сили оборони ударили по вертолетам и оборудованию оккупантах на аэродромах вблизи Бердянска и Луганска

17 октября 2023, 08:49

Сили оборони ударили по вертолетам и оборудованию оккупантах на аэродромах вблизи Бердянска и Луганска

Во вторник ночью, 17 октября, украинские военнослужащие нанесли удары по аэродромам вблизи оккупированных Луганска и Бердянска (Запорожская область). Именно там находится российская техника. Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

«Ночью 17 октября Вооруженные Силы Украины нанесли успешные удары по вертолетам и оборудованию аэродромов российских оккупационных войск вблизи временно оккупированных Луганска и Бердянска», — говорится в сообщении.

По данным советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, около 2:30 в район базирования вертолетов и аэродрома был нанесен удар.

Напомним, в Донецкой области ликвидировали пожар в церкви, возникший в результате обстрелов россиян. 

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