СБУ собрала доказательства новых преступлений главаря «ЛНР»

Леониду Пасечнику инкриминировано участие в организации и проведении незаконных выборов на временно оккупированной территории и повторное избрание в незаконный орган власти (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины). Об этом говорится в заявлении управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

СБУ определило его действия, как умышленные противоправные действия, совершенные оккупационным чиновником, направлены на создание условий для аннексии части территории Украины.

Так, в январе-мае 2023 он подписал ряд так называемых «законов» и «указов» о проведении в так называемой «ЛНР» выборов до так называемого «народного совета» и представительных органов «муниципальных образований». На их основании был организован процесс подготовки к незаконным выборам, проведенным оккупантами в сентябре 2023 года.

23 сентября, по представлению президента России и по собственному согласию, Пасечник был добровольно избран «народным советом» на должность «главы ЛНР». Он принял присягу на верность «народу ЛНР», конституции рф, «конституции ЛНР» и официально вступил в должность «главы ЛНР».