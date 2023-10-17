Россияне снизили интенсивность наступления на Лиманском направлении — Евлаши

На Лиманском направлении россияне снизили интенсивность наступательных действий. Силы обороны за сутки ликвидировали более 160 оккупантов и уничтожили 24 образца вооружения и военной техники. Об этом в эфире общенационального телемарафона «Единые новости» сообщил начальник прессслужбы Восточной группировки войск Илья Евлаш.

«Агрессор решил успеть до наступления холодов получить и выгодные позиции, и попытаться максимально продвинуться в Купянск. Однако так просто ему это не удастся, поскольку долгое время мы оборудовали там инженерные позиции, делали минно-взрывные заграждения, противник уже чувствует мощность наших укрепрайонов на этом направлении», — сообщил спикер.

Он отметил, что ситуацию на этом направлении постоянно контролирует командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский, который непосредственно общается с военными, выявляет и решает проблемные вопросы.

По информации спикера, Силы обороны за сутки на этом направлении уничтожили 163 оккупанта.

«Агрессор 687 раз обстреливал наши позиции в этом направлении, использует традиционно как реактивную артиллерию, так и ствольную. Также широко применяет минометы различных калибров, преимущественно это крупные калибры 120 мм, и авиацию — это пары Су-35, Су-34, которые используют управляемые авиабомбы, и К-52 и Ми-8. Сейчас несколько уменьшилась интенсивность боевых действий, поскольку начинается сезон дождей и проводить наступательные операции значительно сложнее для врага. Однако наша основная задача – это прилагать максимум усилий, чтобы истощать силы противника на этом направлении», — сообщил Евлаш.

Он также отметил, что за минувшие сутки было уничтожено 24 образца вооружения и военной техники оккупантов, среди которых 5 танков Т-72, 6 ББМ, 4 пушки Д-30 и 1 «Мста Б».

Россияне акцентируют свои силы вблизи Синьковки, Ивановки, Стельмаховки и Надежды, однако Силам обороны удается отбивать атаки и удерживать наши рубежи, отметил спикер.