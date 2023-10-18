Оккупанты обстреляли Авдеевку, женщина получила ранения спины и хребта

Вчера, 17 октября, российские оккупанты обстреляли Авдеевку. В результате атаки получила ранения женщина. Об этом в эфире Суспільне Спротив рассказал начальник Авдеевской МВА Виталий Барабаш.



По его словам, женщина 1954 года рождения получила ранения спины и позвоночника. Она попала под танковый обстрел. Ее эвакуировали в Мирноградскую громаду.



Начальник МВА отметил, что сегодняшняя ночь прошла спокойно, серьезных массированных обстрелов по территории не было.



«На утро в 6:10 состоялся массированный обстрел старой части города. Несколько улиц под ударом. Информация о погибших и раненых в течение ночи не поступала», — сказал он.



Несмотря на это, оккупанты продолжают бить по позициям украинских военных.



«По позициям они как били, так и бьют, не прекращаются ни стрелковые бои, ни обстрелы. Меньше однозначно авиаракетных ударов. Чуть меньше сейчас работает авиация. И даже по сводке видно, что меньше штурмовых действий», — сообщил Виталий Барабаш.



Он подчеркнул, что Силы обороны стабилизировали ситуацию, за счет того, что российские оккупанты понесли существенные потери во время интенсивных штурмов.



Однако разведка отмечает перегруппировку армии РФ, поэтому ВСУ ожидает новую попытку массированного штурма на Авдеевском направлении.



«Сейчас в городе находится 1605 человек. В течение 17 октября выехали 9 человек.



«Давно у нас такого количества не было. Люди говорят, что в ближайшее время будут эвакуироваться. Многие говорят. Я не уверен, что выедут все. Мы понимаем, что враг коварный. И скорее всего они сделали выводы своих ошибок, которые делали неделю назад, и понимаем, что будет горячо снова», —резюмировал он.



Напомним, представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун отметил, что ккупационные войска не оставляют попыток окружить Авдеевку Донецкой области, в течение суток ВСУ отбили более 10 атак. Несмотря на это сейчас наблюдается уменьшение интенсивности наступательных действий россиян.