Под Авдеевкой оккупанты вводят в бой технику 1950-х годов — Newsweek

Уничтоженный БТР-50. Фото: Ukraine Weapons Tracker

Вооруженные силы России в своем наступлении на Авдеевку используют военную технику выпуска 1950-х годов. Это свидетельствует об отчаянии оккупантов. Об этом пишет издание американское издание Newsweek.

Как отмечают журналисты, на аккаунте Ukraine Weapons Tracker в X (ранее Twitter) появилось фото, на котором можно увидеть уничтоженный БТР-50 еще времен Советского Союза. Его производили в период с 1954 по 1970 года. На том же снимке можно увидеть танк Т-64БВ.

Издание пишет, что Россия испытывает острый дефицит важных элементов для строительства военной техники. Например, шарикоподшипников. К тому же, ВС РФ несут большие потери, пытаясь снова и снова штурмовать позиции ВСУ у Авдеевки.

Напомним, противник не оставляет попыток окружить Авдеевку. Здесь за истекшие сутки было отбито пять атак оккупантов.