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Луганская область: авиационная бомба разрушила дом в Невском — ОВА

19 октября 2023, 08:48

Луганская область: авиационная бомба разрушила дом в Невском — ОВА

Глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор рассказал, что оккупанты за минувшие сутки не прекращали обстреливать ряд населенных пунктов в Луганской области. В результате атаки пострадало село Невское.

«В Невском взорвалась бомба КАБ-500, в результате чего разрушен жилой дом. Вторая — на окраине села», — написал он.

Также оккупанты нанесли авиационные удары по Невскому, Новолюбовке, Белогоровке. Эти же населенные пункты пострадали от артиллерийских и минометных обстрелов.

Лысогор отметил, что неподалеку Надии Силы обороны отбили более десяти атак россиян.

Кроме того, они на несколько дней остановились возле Макеевки. За вчерашний день там произошло пять штурмов, однако все их попытки были неудачными.

Лысогор ранее отмечал, что штурмы Надии в Луганской области со стороны российских оккупантов продолжились. По его словам, только за 17 октября здесь остановлено еще девять атак.

Напомним, в Сватовском районе на оккупированной территории Луганской области при обстреле погиб мирный житель. 

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