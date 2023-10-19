Украинская ППО в небе сбила авиационную ракету Х-59 и 3 БПЛА

Российские оккупанты с вечера 18 октября по ранее утро 19 октября атаковали Украину баллистическими ракетами Искандер-М, ударными БпЛА типа «Shahed», управляемыми авиационными и зенитными ракетами. В небе над Украиной было сбито 4 российских целей. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.



Отмечается, что всего в ударе по промышленным, инфраструктурным, гражданским и военным объектам зафиксировано 17 средств воздушного нападения:

5 баллистических ракет Искандер М;

1 зенитная управляемая ракета С-300;

1 управляемая авиационная ракета Х-59;

1 крылатая ракета (тип уточняется);

9 ударных БпЛА «Shahed-136/131».

Россияне атаковали объекты в Донецкой, Николаевской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях.



«Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожено 4 воздушные цели - одна управляемая авиационная ракета Х-59; и три ударных БпЛА «Shahed-136/131»», — говорится в сообщении.



Напомним, на Донецком направлении украинские военные поразили технику оккупантов.