Оккупанты возобновили массированные атаки на Авдеевку: сколько людей осталось в городе

Авдеевка до сих пор страдает от обстрелов со стороны оккупантов, местное население понемногу эвакуируется. Местные власти рассказывают, что в городе увеличилось количество обстрелов и авиаракетных ударов, из-за этого не привозят гуманитарную помощь. Об этом рассказал глава Авдеевской ГВА Виталий Барабаш.



«По состоянию сегодня на утро 1601 человек остается в городе (в 2020 году население Авдеевки составляло более 32 тысяч - ред.). Понемногу продолжается эвакуация: вчера мы вывезли 4 человека, а позавчера 9. Надеюсь, что такие обстоятельства все же людей немного будут вынуждать, видимо, принимать решение на эвакуацию», — рассказал он.



По его словам, в период обострения прекратили завоз гумпомощи, сейчас «действительно очень сложно».



«Есть продукты питания, есть медицина в достаточном количестве, резервы есть», — заявил глава ГВА.



Также Барабаш рассказал, что за прошедшие сутки были хаотичные выстрелы по старой и центральной части города.



«На утро они (оккупанты - ред.) завелись, два массированных обстрела были утром, первый с 6:00 до 6:45, второй - с 7:00 до 7:30 ударили из ствольной артиллерии. Информация о погибших и раненых не поступала», — пояснил он.



Если ситуация в громаде более-менее спокойная, то на позициях обстрелы продолжались всю ночь. После того, как в течение нескольких дней наблюдалось уменьшение количества обстрелов, рф возобновили массированные атаки.



Также россияне били по Очеретинской громаде.



Напомним, оккупанты разбомбили Свято-Николаевский храм УПЦ МП в Авдеевке Донецкой области 14 октября.