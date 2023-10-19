Штурмовали Авдеевку и Бахмут: СБУ сообщила о подозрении 6 боевикам «ЛДНР»

Военная контрразведка Службы безопасности сообщила о подозрении еще 6 боевикам, которые вступили в оккупационные группировки РФ и воевали против Украины на восточном фронте. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.



«По данным СБУ, подозреваемыми оказались шестеро жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Большинство из них еще до начала полномасштабной войны добровольно присоединились в ряды террористических организаций «Л/ДНР». Там они участвовали в боевых действиях против сил антитеррористической операции на востоке Украины», — говорится в сообщении.



После 24 февраля 2022 года боевики вошли в состав оккупационных подразделений 1-го и 2-го армейских корпусов Южного военного округа страны-агрессора.



Среди задержанных — механики-водители российских боевых машин пехоты и боевики, которые обстреливали позиции передовых подразделений ВСУ с применением пушек, противотанкового вооружения и крупнокалиберных пулеметов.

Следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении по таким статьям УК:

чч. 1, 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации);

ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности непредусмотренных законом вооруженных формирований).

Сейчас они находятся под стражей, им грозит пожизненное заключение.



Напомним, контрразведка разоблачила еще одного агента ФСБ, корректировавшего воздушные атаки РФ на военную и промышленную инфраструктуру Харьковской области.