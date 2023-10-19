Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Залужный посетил самый сложный участок фронта — Авдеевку

19 октября 2023, 22:49

Залужный посетил самый сложный участок фронта — Авдеевку

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посетил Авдеевку и окрестности в Донецкой области. Там он встретился с командованием украинских войск, которые ведут бои на этом направлении.

Он отметил, что на войне нет простых участков фронта. Но самый сложный сейчас — это Авдеевка. Здесь российские оккупанты не оставляют попыток прорвать оборону ВСУ и окружить город.

«Враг активно применяет штурмовые подразделения, бросает большое количество бронетехники, используя авиацию и артиллерию.

Несмотря на все, наши воины продолжают героически отражать атаки, уничтожая живую силу и технику противника», — написал Залужный Facebook.

По словам главнокомандующего, он обсудил с командирами подразделений также Купянское направление, где оккупанты продолжают наступательные действия.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

Авдеевка ежедневно страдает от обстрелов со стороны оккупантов, местное население понемногу эвакуируется. В городе увеличилось количество обстрелов и авиаракетных ударов, из-за этого не привозят гуманитарную помощь.

ТЕГИ

Места
Авдеевка
Прочее
Война

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:02
Гереги 8 лет платили зарплату управляющему «Эпицентром» на оккупированном Донбассе — «Схемы»
12:56
В Украине погиб российский боевик «казак Бабай»
22:00
Обстрел оккупированной Луганщины: разрушен детский сад, погиб мужчина
19:30
В Авдеевку перестали доставлять гуманитарную помощь из-за обострения ситуации — Барабаш
18:47
В Донецкой области планируют возобновить работу закрытых отделений «Укрпочты»
17:24
Члены семей погибших и пострадавшие в Грозе начали получать выплаты
16:14
На Донетчине за двое суток вернули свет в 12 населенных пунктов
15:50
Россияне нанесли удар по Харькову, ранена пенсионерка
15:28
На Херсонскую область оккупанты сбросили шесть авиабомб — ОВА
11:50
Под завалами многоэтажного дома в Запорожье могут находиться люди — ГСЧС
11:35
«ДНР» ставит подростков на воинский учет
10:56
Обстрелом поврежден православный храм в Запорожье
10:30
Под Авдеевкой оккупанты вводят в бой технику 1950-х годов — Newsweek
09:45
Под завалами общежития в Славянске людей не оказалось — ГСЧС
08:19
Провалилась очередная попытка россиян окружить Авдеевку — Генштаб
08:01
Ночью оккупанты обстреляли Запорожье, погибли люди
16:51
«Укрэнерго» не планирует никаких ограничений потребления электроэнергии в ближайшее время
16:45
Удар по аэродрому в Бердянске был нанесен ракетами ATACMS — СМИ
15:58
«Донецкоблгаз» накануне отопительного сезона восстанавливает поврежденные обстрелами газовые сети
15:11
Россияне снизили интенсивность наступления на Лиманском направлении — Евлаш
все новости
22:49
Залужный посетил самый сложный участок фронта — Авдеевку
22:30
Не только ATACMS: о чем говорили Байден и Зеленский по телефону
21:00
В Донецкой области потратили более 140 млн грн. на компенсацию за разрушенное жилье
19:50
Украина начала переговоры о гарантиях безопасности с Францией
19:40
Срок за «ТикТок»: как преследуют ЛГБТ в России ►
19:16
Поставок ракет Taurus из Германии в Украину пока не будет — посол
18:51
Оккупанты ударили по Херсонщине: ранены 2 женщины
18:00
Monobank заявил, что не будет блокировать карты уклонистов, это фейк
16:52
В Нацполицию поступило более 18 тысяч обращений о пропаже украинских детей
16:30
Президенту Украины показали восстановленные дома в Ирпене и Бузовой
16:25
ВСУ на Лимано-Купянском направлении поразили около 200 оккупантов, произошло 30 боевых столкновений — Евлаш
15:55
Воины ССО вывели из строя средство РЭБ оккупантов в Бахмуте
15:07
Швеция близка к предоставлению Украине истребителей Gripen — Politico
14:55
Штурмовали Авдеевку и Бахмут: СБУ сообщила о подозрении 6 боевикам «ЛДНР»
14:04
ВРУ поддержала запрет религиозных организаций связанных с РФ
13:45
В Израиле подтверждена гибель 18 украинских граждан, а не 23 — посол
13:02
Гереги 8 лет платили зарплату управляющему «Эпицентром» на оккупированном Донбассе — «Схемы»
12:56
В Украине погиб российский боевик «казак Бабай»
12:36
Двум крымским высокопоставленным силовикам грозит 15 лет лишения свободы
12:35
Оккупанты возобновили массированные атаки на Авдеевку: сколько людей осталось в городе
все новости
ВИДЕО
Оккупанты начнут патрулировать воздушное пространство над Черным морем. Фото: ТАСС Оккупанты будут патрулировать небо над Черным морем самолетами с «Кинжалами»: новое заявление Путина
18 октября, 16:59
Последствия удара по Покровску. Фото: полиция Увеличилось количество раненых в результате обстрела Покровска
13 октября, 17:37
Охота на ЛГБТ в Чечне: пытки, преследования и «изгнание джинов» ► Охота на ЛГБТ в Чечне: пытки, преследования и «изгнание джинов» ►
12 октября, 23:23
Разрушен мост на трассе между городами Ясиноватая-Горловка. Фото: Дмитрий Шевченко В результате обстрела разрушен мост между Ясиноватой и Горловкой
12 октября, 10:52
Сбитый самолет под Мариуполем. Фото: соцсети ПВО РФ сбила свой самолет под Мариуполем
06 октября, 16:55
Почти два года без воды: как выживают жители Торецкого вблизи фронта ► Почти два года без воды: как выживают жители Торецкого вблизи фронта ►
06 октября, 16:30
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама