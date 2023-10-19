Залужный посетил самый сложный участок фронта — Авдеевку

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посетил Авдеевку и окрестности в Донецкой области. Там он встретился с командованием украинских войск, которые ведут бои на этом направлении.



Он отметил, что на войне нет простых участков фронта. Но самый сложный сейчас — это Авдеевка. Здесь российские оккупанты не оставляют попыток прорвать оборону ВСУ и окружить город.



«Враг активно применяет штурмовые подразделения, бросает большое количество бронетехники, используя авиацию и артиллерию.



Несмотря на все, наши воины продолжают героически отражать атаки, уничтожая живую силу и технику противника», — написал Залужный Facebook.

По словам главнокомандующего, он обсудил с командирами подразделений также Купянское направление, где оккупанты продолжают наступательные действия.

Авдеевка ежедневно страдает от обстрелов со стороны оккупантов, местное население понемногу эвакуируется. В городе увеличилось количество обстрелов и авиаракетных ударов, из-за этого не привозят гуманитарную помощь.