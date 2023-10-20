Популярные способы пополнения счета абонента мобильного оператора «Киевстар»

Чтобы пополнить мобильный счет, сегодня необязательно покупать скретч-карту в торговой точке оператора, искать ближайший терминал или заказывать услугу при расчете за покупки на кассе супермаркета. Оплатить Киевстар можно в режиме онлайн. Поговорим обо всех доступных способах пополнения баланса и расскажем о самых быстрых и выгодных вариантах.



Оплата за мобильную связь на сайте или в приложении оператора

Для пополнения счета на официальном ресурсе или мобильном сервисе оператора необходимо ввести:

номер телефона;

сумму от 10 грн;

данные банковской карты VISA, MasterCard либо «Простір» — 16-значный номер, срок действия, CVV/CVC-код.

Вы также можете выбрать перевод средств через Google Pay. На онлайн-сервисах Kyivstar удобно оплачивать контрактные и стандартные пакеты. Кроме того, каждый плательщик имеет возможность задонатить любую сумму на разминирование Украины, выбрав соответствующую опцию. На перечисленные деньги фонд «Повернись живим» обеспечивает всем необходимым саперные группы ВСУ.

Пополнение счета через интернет-банкинг

В приложениях большинства украинских банков есть функция пополнения телефонного счета. Для совершения транзакции нужно всего лишь указать номер абонента и выбрать платежную карту. Перед списанием средств пользователю будет показана полная сумма с учетом комиссии.

Оплата счета Kyivstar через Portmone

На сайте Portmone вы можете пополнить счет Киевстар с карты как себе, так и своим близким. Чтобы осуществить платеж, регистрироваться на сайте совсем не обязательно. Алгоритм действий очень прост.

В каталоге услуг выберите раздел «Мобильная связь» и оператора «Киевстар». На платежной странице укажите номер телефона без +380 и сумму платежа. Нажмите кнопку «Оплатить». Введите реквизиты банковской карточки либо выберите платеж через Google Pay. Подтвердите операцию.

Деньги на счет поступят буквально через несколько минут. Комиссия для неавторизованных пользователей составляет 2 грн + 2% от суммы транзакции. После авторизации с плательщика будет снято только 2% (но не меньше 2 грн). Опция пополнения баланса мобильного телефона доступна также в приложении Portmone.



Клиенты, которые участвуют в программе Cashback и решили пополнить Киевстар (предоплату или контракт), могут оплатить комиссию сервиса бонусами, полученными за покупки либо заказ услуг у партнеров Portmone. Если накопилась внушительная сумма баллов, ими можно пополнить счет мобильного, даже не используя средства с карточки.



Выбрав функцию «Создать шаблон» при пополнении счета из личного кабинета на сайте, вы сможете в дальнейшем оплачивать услуги оператора связи всего в 2 клика. Кроме того, с помощью Portmone можно рассчитываться за коммуналку, интернет и телевидение, оплачивать налоги и штрафы, приобретать страховые полисы. И это очень удобно: объединение всех регулярных платежей на одной площадке позволяет значительно упростить учет ежемесячных расходов.

Как активировать пакет услуг Kyivstar

Если вы пополняете счет после истечения срока действия тарифного плана, вам необходимо заново подключить пакет. Для этого следует сделать USSD-запрос — ввести комбинацию цифр 407*202 и нажать кнопку «Позвонить». Другой вариант — набрать номер 466 и сделать звонок на горячую линию. Функция доступна также в приложении «Мой Киевстар». Чтобы всегда оставаться на связи и не допустить отключения услуги, вы можете настроить на Portmone автоплатеж либо напоминание о необходимости внести деньги на счет в определенную дату.