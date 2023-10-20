Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Популярные способы пополнения счета абонента мобильного оператора «Киевстар» (реклама)

20 октября 2023, 13:41

Популярные способы пополнения счета абонента мобильного оператора «Киевстар» (реклама)

Популярные способы пополнения счета абонента мобильного оператора «Киевстар»

Чтобы пополнить мобильный счет, сегодня необязательно покупать скретч-карту в торговой точке оператора, искать ближайший терминал или заказывать услугу при расчете за покупки на кассе супермаркета. Оплатить Киевстар можно в режиме онлайн. Поговорим обо всех доступных способах пополнения баланса и расскажем о самых быстрых и выгодных вариантах.

Оплата за мобильную связь на сайте или в приложении оператора

Для пополнения счета на официальном ресурсе или мобильном сервисе оператора необходимо ввести:

  • номер телефона;
  • сумму от 10 грн;
  • данные банковской карты VISA, MasterCard либо «Простір» — 16-значный номер, срок действия, CVV/CVC-код.

Вы также можете выбрать перевод средств через Google Pay. На онлайн-сервисах Kyivstar удобно оплачивать контрактные и стандартные пакеты. Кроме того, каждый плательщик имеет возможность задонатить любую сумму на разминирование Украины, выбрав соответствующую опцию. На перечисленные деньги фонд «Повернись живим» обеспечивает всем необходимым саперные группы ВСУ.

Пополнение счета через интернет-банкинг

В приложениях большинства украинских банков есть функция пополнения телефонного счета. Для совершения транзакции нужно всего лишь указать номер абонента и выбрать платежную карту. Перед списанием средств пользователю будет показана полная сумма с учетом комиссии.

Оплата счета Kyivstar через Portmone

На сайте Portmone вы можете пополнить счет Киевстар с карты как себе, так и своим близким. Чтобы осуществить платеж, регистрироваться на сайте совсем не обязательно. Алгоритм действий очень прост. 

  1. В каталоге услуг выберите раздел «Мобильная связь» и оператора «Киевстар».
  2. На платежной странице укажите номер телефона без +380 и сумму платежа.
  3. Нажмите кнопку «Оплатить».
  4. Введите реквизиты банковской карточки либо выберите платеж через Google Pay.
  5. Подтвердите операцию.

Деньги на счет поступят буквально через несколько минут. Комиссия для неавторизованных пользователей составляет 2 грн + 2% от суммы транзакции. После авторизации с плательщика будет снято только 2% (но не меньше 2 грн). Опция пополнения баланса мобильного телефона доступна также в приложении Portmone.

Клиенты, которые участвуют в программе Cashback и решили пополнить Киевстар (предоплату или контракт), могут оплатить комиссию сервиса бонусами, полученными за покупки либо заказ услуг у партнеров Portmone. Если накопилась внушительная сумма баллов, ими можно пополнить счет мобильного, даже не используя средства с карточки.

Выбрав функцию «Создать шаблон» при пополнении счета из личного кабинета на сайте, вы сможете в дальнейшем оплачивать услуги оператора связи всего в 2 клика. Кроме того, с помощью Portmone можно рассчитываться за коммуналку, интернет и телевидение, оплачивать налоги и штрафы, приобретать страховые полисы. И это очень удобно: объединение всех регулярных платежей на одной площадке позволяет значительно упростить учет ежемесячных расходов.

Как активировать пакет услуг Kyivstar

Если вы пополняете счет после истечения срока действия тарифного плана, вам необходимо заново подключить пакет.  Для этого следует сделать USSD-запрос — ввести комбинацию цифр 407*202 и нажать кнопку «Позвонить». Другой вариант — набрать номер 466 и сделать звонок на горячую линию. Функция доступна также в приложении «Мой Киевстар». Чтобы всегда оставаться на связи и не допустить отключения услуги, вы можете настроить на Portmone автоплатеж либо напоминание о необходимости внести деньги на счет в определенную дату. 

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:53
Американский военный назвал цели, против которых ракеты ATACMS неэффективны — Forbes
13:09
Столб дыма поднялся в Куйбышевском районе Донецка после обстрела
12:54
В девяти областях Украины зафиксированы отключения света — Минэнерго
11:27
Россияне обстреляли Купянский район, ранен мирный житель
10:44
Оккупанты готовят наступление на Купянск, перебрасывают технику и солдат из Луганска — АТЕШ
09:08
ВСУ заняли важный плацдарм на левом берегу Днепра — ISW
08:35
Оккупанты снова пытаются окружить Авдеевку, несут потери — Генштаб
08:21
Оккупанты ищут в телефонах школьников украинские приложения — ЦНС
08:01
В Пентагоне рассказали, как Украина будет использовать ракеты ATACMS
13:02
Гереги 8 лет платили зарплату управляющему «Эпицентром» на оккупированном Донбассе — «Схемы»
12:56
В Украине погиб российский боевик «казак Бабай»
22:00
Обстрел оккупированной Луганщины: разрушен детский сад, погиб мужчина
19:30
В Авдеевку перестали доставлять гуманитарную помощь из-за обострения ситуации — Барабаш
18:47
В Донецкой области планируют возобновить работу закрытых отделений «Укрпочты»
17:24
Члены семей погибших и пострадавшие в Грозе начали получать выплаты
16:14
На Донетчине за двое суток вернули свет в 12 населенных пунктов
15:50
Россияне нанесли удар по Харькову, ранена пенсионерка
15:28
На Херсонскую область оккупанты сбросили шесть авиабомб — ОВА
11:50
Под завалами многоэтажного дома в Запорожье могут находиться люди — ГСЧС
11:35
«ДНР» ставит подростков на воинский учет
все новости
13:53
Американский военный назвал цели, против которых ракеты ATACMS неэффективны — Forbes
13:41
Популярные способы пополнения счета абонента мобильного оператора «Киевстар» (реклама)
13:09
Столб дыма поднялся в Куйбышевском районе Донецка после обстрела
12:54
В девяти областях Украины зафиксированы отключения света — Минэнерго
12:33
Кадры ликвидации техники РФ из Авдеевки: воины ССО уничтожают тяжелую технику и живую силу оккупантов
11:27
Россияне обстреляли Купянский район, ранен мирный житель
11:20
В Генштабе сообщили о рекордном количестве уничтоженных россиян
10:50
Российские войска вновь нанесли удары по жилым кварталам Донецкой области
10:44
Оккупанты готовят наступление на Купянск, перебрасывают технику и солдат из Луганска — АТЕШ
09:47
Для работы на деоккупированных территориях уже готов 1951 госслужащий
09:34
Россия нанесла четыре удара с ЗРК С-300 по Константиновке
09:08
ВСУ заняли важный плацдарм на левом берегу Днепра — ISW
08:49
Благодаря ATACMS армия РФ за один день потеряла 14 вертолетов — разведка Британии
08:35
Оккупанты снова пытаются окружить Авдеевку, несут потери — Генштаб
08:21
Оккупанты ищут в телефонах школьников украинские приложения — ЦНС
08:04
Российская армия обстреляла три населенных пункта Донецкой области
08:01
В Пентагоне рассказали, как Украина будет использовать ракеты ATACMS
22:49
Залужный посетил самый сложный участок фронта — Авдеевку
22:30
Не только ATACMS: о чем говорили Байден и Зеленский по телефону
21:00
В Донецкой области потратили более 140 млн грн. на компенсацию за разрушенное жилье
все новости
ВИДЕО
Столб дыма в Донецке. Фото: соцсети Столб дыма поднялся в Куйбышевском районе Донецка после обстрела
20 октября, 13:09
Срок за «ТикТок»: как преследуют ЛГБТ в России ► Срок за «ТикТок»: как преследуют ЛГБТ в России ►
19 октября, 19:40
Оккупанты начнут патрулировать воздушное пространство над Черным морем. Фото: ТАСС Оккупанты будут патрулировать небо над Черным морем самолетами с «Кинжалами»: новое заявление Путина
18 октября, 16:59
Последствия удара по Покровску. Фото: полиция Увеличилось количество раненых в результате обстрела Покровска
13 октября, 17:37
Охота на ЛГБТ в Чечне: пытки, преследования и «изгнание джинов» ► Охота на ЛГБТ в Чечне: пытки, преследования и «изгнание джинов» ►
12 октября, 23:23
Разрушен мост на трассе между городами Ясиноватая-Горловка. Фото: Дмитрий Шевченко В результате обстрела разрушен мост между Ясиноватой и Горловкой
12 октября, 10:52
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама