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Армия РФ обстреляла Авдеевку, пострадала женщина

20 октября 2023, 18:45

Армия РФ обстреляла Авдеевку, пострадала женщина

Российские оккупанты обстреляли Авдеевку Донецкой области сегодня, 20 октября. Об этом передает Суспільне.

Спикер прокуратуры Донецкой области Анастасия Медведева рассказала, что россияне ударили, вероятно, из артиллерии. В результате атаки есть пострадавшая.

«В восемь утра армия РФ обстреляла Авдеевку. От взрывов снарядов, находясь во дворе собственного частного дома, получила множественные осколочные ранения 61-летняя женщина», — отметила она.  

Анастасия Медведева рассказала, что прокуратура начала досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 УК Украины, а именно нарушение законов и обычаев войны.

Напомним, российские оккупанты пытаются окружить Авдеевку Донецкой области. Несмотря на это, Силы обороны держат позиции.

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