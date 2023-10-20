Оккупанты ударили по Кривому Рогу, есть погибший и пострадавшая

Российские оккупанты атаковали Кривой Рог Днепропетровской области сегодня вечером, 20 октября. В результате обстрела один человек погиб. Об этом рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.



«Враг попал ракетой по дачному кооперативу в Кривом Роге. Погиб 60-летний мужчина», — написал он.



Кроме того, 57-летняя женщина получила осколочные ранения. Она находится в больнице в тяжелом состоянии.



По словам Лысака, из-за атаки произошел пожар. Все последствия уточняются.



Напомним, вечером 20 октября россияне обстреляли Авдеевку.