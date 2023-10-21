Оккупанты разрушили школу в Херсонской области

Ночью армия РФ обстреляла поселок Молодежное Херсонской городской территориальной громады, разрушив местную школу. Видео после атаки на учебное заведение опубликовал глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.



В свою очередь глава Херсонской ОВА Александр Прокудин отметил, что за минувшие сутки противник совершил 57 обстрелов, выпустив 322 снаряда из минометов, артиллерии, «Градов», АГС, танков, авиации и БПЛА.



«Российские военные попали по жилым кварталам населенных пунктов области. Из-за их агрессии один человек погиб, еще один получил ранение», — добавил Прокудин.



Напомним, российские оккупационные войска нанесли авиаудар по Херсонской области. Ранения получили два человека.