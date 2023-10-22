За сутки в Донецкой области трое людей получили ранения

Российская армия за минувшие сутки, 21 октября, ранила трех жителей Донецкой области. Об этом рассказал исполняющий обязанности начальника Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз.



«За 21 октября россияне ранили 3 жителей Донецкой области — в Восходе, Очеретино и Авдеевке», — написал он.



Всего с начала полномасштабной войны в Донецкой области из-за российской агрессии погибли 1746 людей , еще 4268 гражданских получили ранения.



Напомним, оккупанты ударили из тяжелой артиллерии по Никополю в Днепропетровской области, выпустив по городу семь снарядов, в результате чего погиб мужчина.