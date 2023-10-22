Ночная атака РФ: силы ПВО уничтожили шесть дронов и одну ракету

Сегодня, в ночь на 22 октября российские оккупанты атаковали Украину ударными БпЛА, управляемыми авиационными и зенитными ракетами. Силы ПВО уничтожили беспилотники и управляемую авиационную ракету Х-59. Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.



«Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожено 4 воздушные цели: одну управляемую авиационную ракету Х-59 и три ударные БпЛА «Shahed-136/131». Также за прошедшие сутки на юге страны уничтожено три ударных БпЛА типа «Ланцет»», — говорится в сообщении.



Отмечается, что были зафиксированы восемь пусков ракет С-300 из Белгородской области и оккупированной Донецкой области. Также оккупанты запустили два БпЛА неопределенного типа с северного направления и три ударные БпЛА типа «Shahed-136/131» из района мыса Чауда (оккупированный Крым).



Кроме того, захватчики применили управляемую авиационную ракету Х-59 с самолета Су-34 из воздушного пространства оккупированной Запорожской области.



Напомним, в Донецкой области от рук оккупантов получили ранения трое гражданских.