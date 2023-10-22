Два района Донецкой области попали под удар россиян: ранены трое и погибли два человека

Оккупанты обстреляли Донецкую область. Фото: Офис генпрокурора

В течение дня, 22 октября, российская армия обстреливала Донецкую область. В результате атаки есть погибшие и раненые, а также поврежденные частные домовладения, многоквартирные жилые дома. Об это сообщили в Офисе генерального прокурора.



По данным следствия, утром 22 октября 2023 оккупационные войска обстреляли село Калиновка Бахмутского района. От полученных травм погиб 58-летний мужчина.





Также от российских минометных обстрелов пострадало село Васюковка Бахмутского района. От прямого попадания снаряда в легковой автомобиль скончался 61-летний мужчина.



В селе Нетайлово Покровского района от обстрела получил телесные повреждения 19-летний юноша, а в Торецке в результате вражеского обстрела получили контузии 59-летняя женщина и мужчина 60 лет.



Кроме того, взрывами повреждены частные домовладения, многоквартирные жилые дома, хозяйственные постройки и автомобили.



При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начаты досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).



Напомним, оккупанты ударили по Авдеевке.