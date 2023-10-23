Россия обстреляла одну из теплоэлектростанций ДТЭК

Вчера вечером, 22 октября, в результате обстрелов пострадала одна из теплоэлектростанций ДТЭК. Об этом заявило руководство компании.



По предварительной информации, обошлось без пострадавших. В результате атаки серьезно повреждено оборудование предприятия.



«После прекращения обстрелов энергетики приступили к ликвидации их последствий. В условиях атак врага ДТЭК продолжаем делать все возможное для поддержки надежной работы украинской энергосистемы», — отметили в ДТЭК.



В данный момент энергетический холдинг синхронизирует свои действия с НЭК «Укрэнерго». Напомним, что за два дня, 16 и 17 октября, аварийно-ремонтные бригады ДТЭК «Донецкие электросети» смогли с разрешения военных вернуть свет в дома жителей 12 населенных пунктов Донецкой области.