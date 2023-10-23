Силы обороны Украины показала, как ликвидируют технику оккупантов с помощью дронов

Украинские военнослужащие продолжают ликвидировать российскую технику на поле боя с помощью дронов. Об этом сообщили в пресс-службе Центре стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.



«Отличная работа бойцов 115-й отдельной механизированной бригады по уничтожению вражеской техники», — говорится в сообщении.



Отмечается, что на видео можно увидеть уничтожение танков и другой техники оккупантов.



Напомним, украинские десантники поразили девять единиц техники российских оккупантов. В частности, танки и БМП.