Украина получила от Финляндии 9 спецавто: список

Украина получила от Финляндии гуманитарный груз. В частности, партию специальных автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.



Отмечается, что всего было передано 9 транспортных средств, среди них — 4 кареты скорой помощи, 3 пожарных автомобиля, 1 автоцистерна, 1 автоподъемник.



Стало известно, что часть техники получат подразделения ГСЧС Украины.



«У спасателей нет оружия, но сегодня мы на своем фронте приближаем нашу общую победу: спасаем людей, ликвидируем последствия враждебной агрессии. Крайне важно, что мы не одни в этой борьбе. Уже не раз украинские спасатели получали техническую помощь от дружественной Финляндии. Это именно та техника и оборудование, необходимое нам для работы в условиях войны. Мы безгранично гордимся такими европейскими друзьями и еще раз выражаем благодарность финским партнерам за поддержку Украины», — отметил исполняющий обязанности главы ГСЧС Владимир Демчук.



С начала полномасштабного вторжения России в Украину Финляндия постоянно оказывает техническую поддержку для нашего государства, в том числе для ГСЧС. В частности, спасатели получили бронированные контейнеры-укрытия для защиты личного состава, транспортных средств, аварийно-спасательного оборудования, защитной одежды.



Напомним, Европейский Союз выделил Украине уже девятый транш макрофинансовой помощи в размере €1,5 млрд.