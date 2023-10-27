На Сватовском направлении пограничники взяли в плен москвича, единственного уцелевшего из своего подразделения

Украинские военнослужащие пограничной бригады «Стальной рубеж» на Сватовском направлении во время зачистки российских позиций взяли в плен контрактника российской армии. Об этом говорится в сообщении 15 мобильного пограничного отряда «Стальной рубеж».



Отмечается, что пленным оказался житель российской столицы.



«В ходе беседы он сообщил, что решение идти на войну выбрал самостоятельно, ради зарплаты в 200 тысяч рублей (около 77 860 грн)», — говорится в сообщении.



Также пленный подтвердил, что вместе с регулярными войсками в штурмовых действиях обычно используют заключенных из подразделений «Шторм» и «Черная мамба».





Напомним, в Силах специальных операций Украины рассказали, как с помощью снайперов взяли в плен 19 российских захватчиков на Луганском направлении.