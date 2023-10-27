РФ вечером выпустила по Украине ракеты и БПЛА: ППО сбила 5 целей

Сегодня вечером, 27 октября, российские оккупанты атаковали Украину ракетами и беспилотниками. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что удалось сбить российские цели.



«На юге Украины уничтожено 3 управляемые авиационные ракеты Х-59 и 2 ударных беспилотника «Ланцет», — говорится в сообщении.



Отмечается, что в результате боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг» уничтожено ракеты на Николаевщине и БПЛА на Херсонщине.



Напомним, российская армия обстреляла Константиновскую громаду.