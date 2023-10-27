Оккупанты сбросили взрывчатку с беспилотника на семейную пару в Херсонской области

Сегодня вечером, 27 октября, российские оккупанты атаковали Херсонскую область. Семейная пара получила ранения. Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской ОВА.



Отмечается, что удар произошел по селу Михайловка.



«Около 15:40 оккупанты атаковали населенный пункт из беспилотника. В результате сброса взрывчатки ранения получил 79-летний местный житель, а также его 73-летняя жена», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что обоих пострадавших госпитализировали в больницу. Медики оказывают им необходимую помощь.



Напомним, 27 октября во время обстрела Херсонской области оккупанты попали в жилой дом в Зеленовке. Во время спасательной операции ГСЧС обнаружили тело мужчины.