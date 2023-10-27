Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом ОАЭ: о чем говорили лидеры

Зеленский обсудил гуманитарную помощь Украине с президентом ОАЭ. Фото: ОП

Сегодня, 27 октября, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим коллегой из ОАЭ шейхом Мухаммадом бин Заидом Аль Нагаяном. Лидеры обсудили гуманитарную помощь Украине. Об этом написал глава государства на странице в Telegram.



«Я благодарен Объединенным Арабским Эмиратам за участие во встрече по Формуле мира в Джидде и готовность направить представителя в Мальту, а также за гуманитарную медицинскую и энергетическую помощь Украине», — отметил Зеленский.



Более того, украинский президент рассказал о гуманитарной программе «Зерно из Украины» и пригласил Объединенные Арабские Эмираты на второй ее саммит, который состоится в скором времени.



Также стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.



Напомним, также Владимир Зеленский 27 октября провел телефонный разговор з премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, проинформировав того о попытках России оцепить Авдеевку.